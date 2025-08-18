У Білому дому розкрили розклад переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів

Трамп спершу зустрінеться із Зеленським, а потім — з європейськими лідерами.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Став відомий розклад переговорів. Про це повідомляє газета Roll Call із посиланням на Білий дім.

Зокрема, Трамп спочатку проведе двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським, а опісля - багатосторонню зустріч з лідерами ЄС.

Так, делегація європейських лідерів прибуде до Білого дому о 19:00.

Натомість Володимир Зеленський має прибути у Білий дім о 20:00.

Двосторонні переговори Трампа і Зеленського розпочнуться о 20:15, а через годину — о 21:15 — Трамп планує зустріти європейських лідерів і о 22:00 почати з ними переговори.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може «миттєво припинити війну, якщо захоче», або ж може продовжувати воювати. Він натякнув на відмову від Криму та НАТО.

