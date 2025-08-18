Практика судів
У Білому дому розкрили розклад переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів

08:26, 18 серпня 2025
Трамп спершу зустрінеться із Зеленським, а потім — з європейськими лідерами.
Ілюстративне фото, джерело - Getty images
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Став відомий розклад переговорів. Про це повідомляє газета Roll Call із посиланням на Білий дім.

Зокрема, Трамп спочатку проведе двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським, а опісля - багатосторонню зустріч з лідерами ЄС.

Так, делегація європейських лідерів прибуде до Білого дому о 19:00.

Натомість Володимир Зеленський має прибути у Білий дім о 20:00.

Двосторонні переговори Трампа і Зеленського розпочнуться о 20:15, а через годину — о 21:15 — Трамп планує зустріти європейських лідерів і о 22:00 почати з ними переговори.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може «миттєво припинити війну, якщо захоче», або ж може продовжувати воювати. Він натякнув на відмову від Криму та НАТО.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Підвищена активність адвокатів у справах щодо відстрочок для здобувачів освіти у непослідовному порядку свідчить про потребу нівелювати підстави оскарження норм у сфері мобілізації – Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий вказав, що підвищення активності діяльності адвокатської спільноти, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку вимагає опрацювання змін до законодавства, які знівелюють підстави для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації.

Додаток Мрія та е-документ про освіту закріплять в законі про освіту

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
