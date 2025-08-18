Практика судів
Відмова від Криму і НАТО — Трамп заявив, що Зеленський може «негайно завершити війну»

08:11, 18 серпня 2025
Президент США Трамп заявив, що Володимир Зеленський «може покласти край війні з Росією, якщо захоче», однак Україна не має вступити до НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може «миттєво припинити війну, якщо захоче», або ж може продовжувати воювати.

«Президент України Зеленський може закінчити війну з Росією практично негайно, якщо захоче, або може продовжувати воювати. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і жодного вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», — написав він у своїй соцмережі Truth Social

Також Трамп анонсував велику зустріч у Білому домі з європейськими лідерами.

«Великий день завтра в Білому домі. Ніколи ще стільки європейських лідерів не збиралося одночасно. Для мене велика честь приймати їх!!!» — зазначив він.

Додамо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де зустрінеться з Трампом.

