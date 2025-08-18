Отказ от Крыма и НАТО — Трамп заявил, что Зеленский может «немедленно завершить войну»

Президент США Трамп заявил, что Владимир Зеленский «может положить конец войне с Россией, если захочет», однако Украина не должна вступить в НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может «мгновенно прекратить войну, если захочет», либо может продолжать воевать.

«Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией практически немедленно, если захочет, или может продолжать воевать. Никакого возвращения Обамы, который отдал Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Также Трамп анонсировал большую встречу в Белом доме с европейскими лидерами.

«Большой день завтра в Белом доме. Никогда еще столько европейских лидеров не собиралось одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!» — отметил он.

Добавим, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с Трампом.

