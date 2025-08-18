Білий дім ще не бачив стільки європейських лідерів одночасно —Трамп

Ніколи ще тут не було стільки європейських лідерів одночасно, – сказав Дональд Трамп перед зустріччю із Зеленським та лідерами ЄС.

Президент США Дональд Трамп зробив заяву перед зустріччю з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому Домі. Він назвав цей день великою честю для Америки та сказав, що Білий дім ще не бачив стільки європейських лідерів одночасно.

"Важливий день у Білому домі. Ніколи ще тут не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки! Подивимося, якими будуть результати", - повідомив Трамп у своїй соцмережі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

У Білому дому розкрили розклад переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може «миттєво припинити війну, якщо захоче», або ж може продовжувати воювати. Він натякнув на відмову від Криму та НАТО.

Також Трамп вирішив провести двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським без участі європейських лідерів, які супроводжують українського главу держави у Вашингтоні.

Як раніше повідомлялося, на переговори також відправились канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

