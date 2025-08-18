Практика судів
Білий дім ще не бачив стільки європейських лідерів одночасно —Трамп

16:40, 18 серпня 2025
Ніколи ще тут не було стільки європейських лідерів одночасно, – сказав Дональд Трамп перед зустріччю із Зеленським та лідерами ЄС.
Президент США Дональд Трамп зробив заяву перед зустріччю з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому Домі. Він назвав цей день великою честю для Америки та сказав, що Білий дім ще не бачив стільки європейських лідерів одночасно.

"Важливий день у Білому домі. Ніколи ще тут не було стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки! Подивимося, якими будуть результати", - повідомив Трамп у своїй соцмережі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

У Білому дому розкрили розклад переговорів Трампа, Зеленського та європейських лідерів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може «миттєво припинити війну, якщо захоче», або ж може продовжувати воювати. Він натякнув на відмову від Криму та НАТО.

Також Трамп вирішив провести двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським без участі європейських лідерів, які супроводжують українського главу держави у Вашингтоні.

Як раніше повідомлялося, на переговори також відправились канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Парламент прагне чіткої процедури прийняття на себе зобов’язань – щоб ми не дізнавалися про це за кілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту – Стефанчук

Ми не самураї, що нам просто треба пройти шлях – Руслан Стефанчук.

Бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Кабмін буде подавати проект бюджету з урахуванням того, що бойові дії продовжаться весь 2026 рік.

