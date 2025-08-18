Практика судов
Отмывание 160 млн грн на Подольском мосту – прокуратура сообщила о подозрении бизнесменам

17:51, 18 августа 2025
Двух руководителей компаний подозревают в хищении более 160 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве.
Сообщено о подозрении двум руководителям компаний в отмывании более 160 млн грн, выделенных на строительство Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Им инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в январе 2023 года субподрядчик строительства перечислил более 160 млн грн на счета нескольких компаний якобы за работы по укреплению грунтов под опорами моста и ликвидации намывов песка. На самом деле эти работы не выполнялись. Компании-получатели не вели реальной хозяйственной деятельности, а использовались для сокрытия незаконного происхождения средств и их дальнейшего вывода.

Прокуроры совместно со следователями Нацполиции и Департаментом стратегических расследований провели обыски по месту жительства подозреваемых, изъяв финансово-хозяйственную документацию и средства связи. В настоящее время следствие устанавливает других причастных лиц и проверяет действия должностных лиц коммунального предприятия, которое заказывало работы и распоряжалось бюджетными средствами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

