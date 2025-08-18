Практика судів
Відмивання 160 млн грн на Подільському мосту – прокуратура повідомила про підозру бізнесменам

17:51, 18 серпня 2025
Двох керівників компаній підозрюють у розкраданні понад 160 млн грн на будівництві Подільського мосту в Києві.
Повідомлено про підозру двом керівникам компаній у відмиванні понад 160 млн грн, виділених на будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Їм інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України). Про це пише Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року субпідрядник будівництва перерахував понад 160 млн грн на рахунки кількох компаній нібито за роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивів піску. Насправді ці роботи не виконувалися. Компанії-отримувачі не вели реальної господарської діяльності, а використовувалися для приховування незаконного походження коштів та їх подальшого виведення.

Прокурори спільно зі слідчими Нацполіції та Департаментом стратегічних розслідувань провели обшуки за місцем проживання підозрюваних, вилучивши фінансово-господарську документацію та засоби зв’язку. Наразі слідство встановлює інших причетних осіб і перевіряє дії посадовців комунального підприємства, яке замовляло роботи та розпоряджалося бюджетними коштами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

