Зеленский встретился со спецпредставителем США Келлогом – о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем США Китом Келлогом, обсудив ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и Соединенных Штатов.
«Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи», – отметил Зеленский.
Он также сообщил, что в ночь на 18 августа российские атаки на украинские города продолжались, в результате чего погибли двое детей и десятки людей получили ранения.
«Россию можно заставить к миру только благодаря силе, и президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был», – подчеркнул президент.
