Зеленский встретился со спецпредставителем США Келлогом – о чем шла речь

Зеленский обсудил с представителем США ситуацию на фронте и дипломатические перспективы.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальным представителем США Китом Келлогом, обсудив ситуацию на фронте и совместные дипломатические возможности Украины, Европы и Соединенных Штатов.

«Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи», – отметил Зеленский.

Он также сообщил, что в ночь на 18 августа российские атаки на украинские города продолжались, в результате чего погибли двое детей и десятки людей получили ранения.

«Россию можно заставить к миру только благодаря силе, и президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был», – подчеркнул президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.