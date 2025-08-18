Зеленський зустрівся із спецпредставником США Келлогом – про що йшла мова

Зеленський обговорив із представником США ситуацію на фронті та дипломатичні перспективи.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальним представником США Кітом Келлогом, обговоривши ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості України, Європи та Сполучених Штатів.

«Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі.», – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що в ніч на 18 серпня російські атаки на українські міста тривали, унаслідок чого загинули двоє дітей і десятки людей отримали поранення.

«Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був», – підкреслив президент.

