У США пес потрапив до Книги рекордів Гіннеса, відкривши 11 пластикових пляшок за хвилину — відео

Хобі собаки приносить користь навколишньому середовищу: розважаючись із пляшками, Джеррі допомагає господині сортувати вторинну сировину.

У штаті Техас, США, чотирирічний пес Джеррі породи такса здобув світове визнання завдяки своєму незвичному захопленню — він майстерно знімає кришечки з пластикових пляшок. Його любов до цього заняття дозволила йому потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Господиня Джеррі, Сатья Прія Ісваран, вирішила увіковічити унікальний талант свого улюбленця і організувала спробу встановити рекорд — найбільша кількість пластикових кришечок, знятих собакою за одну хвилину. Результат вражає — 11 кришечок за 60 секунд.

Ще більш символічним момент зробило те, що спроба відбулася саме у день народження Джеррі — 22 червня, коли песику виповнилося чотири роки.

«Ми не проводили жодних тренувань», — розповіла Сатья. — «Це природжена якість, Джеррі просто обожнює знімати кришечки щоразу, як ми даємо йому пляшки. Він робить це зосереджено, без зайвих зусиль».

Пристрасть Джеррі почалась із гри, але швидко переросла у хобі. Родина навіть почала збирати для нього якомога більше пластикових пляшок. За словами Сатьї, собака просто насолоджується викликами та завданнями — це мотивує його і приносить радість.

На відео, де зафіксовано спробу рекорду, Джеррі з ентузіазмом виляє хвостом, а навколо лунають оплески. «Він дуже вірний і зосереджений», — каже Сатья. — «Я завжди мріяла мати собаку, і з того дня, як Джеррі з’явився в нашій родині, він приносить суцільну радість».

«Цей момент був особливим — і тому, що ми зробили це у його день народження, і тому, що це не просто здійснення мрії, а щось більше», — додала вона. — «Ми хочемо донести світу просту думку: у кожного з нас є щось особливе, і ми можемо стати натхненням для інших».

