Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

У США пес потрапив до Книги рекордів Гіннеса, відкривши 11 пластикових пляшок за хвилину — відео

19:02, 27 липня 2025
Хобі собаки приносить користь навколишньому середовищу: розважаючись із пляшками, Джеррі допомагає господині сортувати вторинну сировину.
У США пес потрапив до Книги рекордів Гіннеса, відкривши 11 пластикових пляшок за хвилину — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Техас, США, чотирирічний пес Джеррі породи такса здобув світове визнання завдяки своєму незвичному захопленню — він майстерно знімає кришечки з пластикових пляшок. Його любов до цього заняття дозволила йому потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Господиня Джеррі, Сатья Прія Ісваран, вирішила увіковічити унікальний талант свого улюбленця і організувала спробу встановити рекорд — найбільша кількість пластикових кришечок, знятих собакою за одну хвилину. Результат вражає — 11 кришечок за 60 секунд.

Ще більш символічним момент зробило те, що спроба відбулася саме у день народження Джеррі — 22 червня, коли песику виповнилося чотири роки.

«Ми не проводили жодних тренувань», — розповіла Сатья. — «Це природжена якість, Джеррі просто обожнює знімати кришечки щоразу, як ми даємо йому пляшки. Він робить це зосереджено, без зайвих зусиль».

Пристрасть Джеррі почалась із гри, але швидко переросла у хобі. Родина навіть почала збирати для нього якомога більше пластикових пляшок. За словами Сатьї, собака просто насолоджується викликами та завданнями — це мотивує його і приносить радість.

На відео, де зафіксовано спробу рекорду, Джеррі з ентузіазмом виляє хвостом, а навколо лунають оплески. «Він дуже вірний і зосереджений», — каже Сатья. — «Я завжди мріяла мати собаку, і з того дня, як Джеррі з’явився в нашій родині, він приносить суцільну радість».

«Цей момент був особливим — і тому, що ми зробили це у його день народження, і тому, що це не просто здійснення мрії, а щось більше», — додала вона. — «Ми хочемо донести світу просту думку: у кожного з нас є щось особливе, і ми можемо стати натхненням для інших».

Хобі собаки приносить користь навколишньому середовищу: розважаючись із пляшками, Джеррі допомагає господині сортувати вторинну сировину.

<iframe title="HOW is this dog doing this?!

США тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президентський законопроект про НАБУ і САП залишає можливість спрощеного порядку набору людей до прокуратури з числа екс-правоохоронців

Введений законопроектом 12414 спрощений порядок призначення прокурорами Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур – зокрема з числа екс-правоохоронців буде залишений.

«Ви що, забули хто ви і як ви?» – заступника голови ДСА Леоніда Сапельнікова звинуватили у цькуванні співробітників ДП «ІСС»

Співробітники ДП «Інформаційні судові системи» «повстали» проти заступника голови ДСА з питань цифровізації та просять керівника ДСА втрутитися у ситуацію.

Третьякова запропонувала Генпрокурору Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років

Галина Третьякова заявила, що настав час докорінно змінити систему оплати праці прокурорів «на ринкових принципах».

Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду