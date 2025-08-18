Прокурорам збираються підвищити посадові оклади, але це не буде підставою для перерахунку їх пенсій

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн – бюджетний комітет рекомендував прийняти зміни до закону про бюджет на 2025 рік.

Бюджетний комітет парламенту рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому як закон законопроект 13439-3 про зміни до Державного бюджету України на 2025 рік.

Даний законопроект може бути ухвалений як закон вже на поточному тижні.

Серед іншого, цим законопроектом пропонується збільшити розмір прожиткового мінімуму для розрахунку посадових окладів прокурорів.

Так, змінами до статті 7 закону про державний бюджет пропонується встановити, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, становить:

• з 1 січня 2025 року по 31 липня 2025 року - 1600 грн

• та з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року – 2102 грн.

Отже, у разі прийняття закону посадовий оклад в окружній прокуратурі буде складати 52 550 грн.

Втім, одночасно пропонується установити, що у 2025 році ці положення про підвищення розміру прожиткового мінімуму не є підставою для перегляду (перерахунку) раніше призначених пенсій прокурорам та видачі органами прокуратори довідок про розмір заробітної плати (грошового забезпечення), що враховується для перерахунку пенсії.

Нагадаємо, ще при підготовці бюджету на 2025 рік обговорювалося питання щодо підвищення цього прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорів до 2102 грн (тобто, до рівня, який застосовується для суддів, податківців, митників тощо). Про те, що цю ситуацію потрібно виправляти, неодноразово заявляло керівництво Офісу Генпрокурора.

Також рекомендованим до прийняття законопроектом 13439-3 пропонується передбачити, що для розрахунку посадових окладів працівників Рахункової палати використовується прожитковий мінімум в 3028 грн.

Автор: Наталя Мамченко

