Прожитковий мінімум для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн – проект бюджету

Уряд пропонує збільшити фінансування Офісу Генпрокурора в 2025 році на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Прожитковий мінімум для розрахунку посадових окладів прокурорів окружної прокуратури залишиться «замороженим» на рівні попередніх років – 1600 грн. Це випливає із доопрацьованого проекту Бюджету на 2025 рік №12000, який подав до Ради Кабмін.

Нагадаємо, що звичайний прожитковий мінімум складає 3028 грн, для суддів – 2102 грн.

Відповідно, до другого читання урядом зменшено і фінансування на Офісу Генпрокурора, яке планувалося виділити у зв’язку зі збільшенням окладів прокурорів.

Так, до першого читання Уряд пропонував виділити на Офіс Генерального прокурора 18,151 млрд грн. А на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) - 335,98 млн грн. Зазначимо, що у САП оклади рахуються за іншим принципом, з прив’язкою до НАБУ.

До другого читання прогнозоване фінансування на Офісу Генерального прокурора урізали до 16,932 млрд грн. При цьому фінансування САП пропонується не чіпати.

Це все одно більше, ніж 2024 року, коли фінансування Офісу Генпрокурора складало 14,588 млрд грн, а фінансування САП – 203,3 млн грн.

Таким чином, в 2025 році порівняно з 2024 роком фінансування прокуратури можуть збільшити на 2,34 млрд грн.

Зазначимо, що на судову владу за загальним фондом пропонується збільшити фінансування більш, ніж на 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, відповідно до закону про прокуратуру посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Тобто, 40 тисяч грн.

Якщо ж мінімум збільшили до 2102 грн, то посадовий оклад прокурора окружної прокуратури складав би у 2025 році 52,5 тисяч грн.

При цьому у Спеціалізованій антикорупційний прокуратурі посадовий оклад прокурора складає у 2024 році 109 008 грн (за даними Міністерства фінансів, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів, які рахуються, виходячи зі «звичайної» суми ПМ в 3028 грн. А відповідно до закону про прокуратуру, оклади у САП прив’язані до окладу керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ).

Автор: Наталя Мамченко

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