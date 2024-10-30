Підвищення зарплат прокурорам – чи справді депутати його підтримували або скасовували

Верховна Рада не підтримувала і не скасовувала підвищення зарплат прокурорам – про що йдеться насправді.

Джерело фото: Верховна Рада України

30 жовтня деякі народні депутати повідомили, що Верховна Рада начебто «скасувала підвищення зарплат прокурорам». Про що йдеться насправді?

30 жовтня парламент приступив до розгляду в першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2025 рік, який поданий Кабміном за №12000. Кабмін запропонував «розморозити» прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, але не зовсім. Так, він запропонував рахувати у наступному році прокурорам оклади, виходячи з ПМ не у 1600 грн, а у 2102 грн, тоді як «звичайний» ПМ для працездатних осіб і для працівників НАБУ та НАЗК складатиме 3028 грн. Тобто, йдеться про пропозицію Кабміну, яка знайшла відображення в проекті. Бюджетний комітет Ради не відхилив її, але у пленарному залі депутати вирішили таку ідею не підтримувати. По суті жодного рішення «про підвищення зарплат» чи «про скасування підвищення» поки не приймалося – йдеться лише про обговорення пропозицій, які парламент надасть Уряду, який буде готувати текст до другого читання, і вирішить, що з цих пропозицій врахувати, а що – ні. Сам закон про бюджет 2025 року планується розглядати приблизно наприкінці листопада.

Тут слід нагадати, що, починаючи з закону про бюджет на 2021 рік, прокурорам встановили «особливий» занижений прожитковий мінімум для розрахунку окладів в 1600 грн, і з тих пір – «заморозили» його.

Таким чином, якщо оклади у НАБУ, САП чи НАЗК, до прикладу, рахують, виходячи зі звичайного прожиткового мінімуму, який в 2024 році складає 3028 грн, то оклади прокурорів розраховують за незмінним з 2021 року мінімумом в 1600 грн.

Як раніше заявила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, антикорупційним органам неможливо зменшити зарплату (тобто, і «заморозити» для них прожитковий мінімум).

Відповідно до закону про прокуратуру посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Тобто, 40 тисяч грн.

Якщо рахувати за пропонованим Кабміном мінімумом в 2102 грн, то посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становитиме у 2025 році 52,5 тисяч грн.

При цьому у Спеціалізованій антикорупційний прокуратурі посадовий оклад прокурора складає у 2024 році 109 008 грн (за даними Міністерства фінансів, посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що здійснює досудове розслідування становить 36 прожиткових мінімумів, які рахуються, виходячи зі «звичайної» суми ПМ в 3028 грн. А відповідно до закону про прокуратуру, оклади у САП прив’язані до окладу керівника структурного підрозділу центрального управління НАБУ).

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», під час співбесід з кандидатами на голову НАЗК з числа працівників НАЗК з’ясувалося, що їх зарплати навіть на рівні апарату становлять 100 тисяч грн і більше.

Таким чином, звичайний прокурор окружної прокуратури має не менше обов’язків, але може отримувати зарплату вдвічі нижчу за ту, що мають інші органи.

Одна з пропозицій, яка звучить вже кілька років – усунути цей різнобій з різноманітними прожитковими мінімумами для прокурорів, суддів, чиновників, відв’язавши їх зарплати та винагороду від розміру прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, 25 жовтня у Офісі Генпрокурора повідомили, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи.

Також ми писали, що 30 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, яким вдвічі підняла зарплату у Рахунковій палаті.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.