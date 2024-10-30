Повышение зарплат прокурорам – действительно ли депутаты его поддерживали или отменяли

Верховная Рада не поддерживала и не отменяла повышение зарплат прокурорам – о чем идет речь на самом деле.

Источник фото: Верховная Рада Украины

30 октября некоторые народные депутаты сообщили, что Верховная Рада будто бы «отменила повышение зарплат прокурорам». О чем идет речь на самом деле?

30 октября парламент приступил к рассмотрению в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год, который подан Кабмином под №12000. Кабмин предложил «разморозить» прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров, но не совсем. Так, он предложил считать в следующем году прокурорам оклады, исходя из ПМ не в 1600 грн, а в 2102 грн, тогда как «обычный» ПМ для трудоспособных лиц и для работников НАБУ и НАПК составит 3028 грн. То есть речь идет о предложении Кабмина, которое нашло отражение в проекте. Бюджетный комитет Рады не отклонил его, но в пленарном зале депутаты решили такую ​​идею не поддерживать. По сути, ни одного решения «о повышении зарплат» или «об отмене повышения» пока не принималось – речь идет только об обсуждении предложений, которые парламент предоставит Правительству, которое будет готовить текст ко второму чтению, и решит, что из этих предложений учесть, а что – нет. Сам закон о бюджете 2025 планируется рассматривать примерно в конце ноября.

Здесь следует напомнить, что, начиная с закона о бюджете на 2021 год, прокурорам установили «особый» заниженный прожиточный минимум для расчета окладов в 1600 грн, и с тех пор – «заморозили» его.

Таким образом, если оклады в НАБУ, САП или НАПК, к примеру, считают исходя из обычного прожиточного минимума, который в 2024 году составляет 3028 грн, то оклады прокуроров рассчитывают по неизменному с 2021 года минимуму в 1600 грн.

Как ранее заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, антикоррупционным органам невозможно снизить зарплату (то есть, и «заморозить» для них прожиточный минимум).

Согласно закону о прокуратуре, должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года. То есть 40 тысяч грн.

Если считать по предлагаемому Кабмином минимуму в 2102 грн, то должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составит в 2025 году 52,5 тысячи грн.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре должностной оклад прокурора составляет в 2024 году 109 008 грн (по данным Министерства финансов, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование составляет 36 прожиточных минимумов, которые считаются исходя из «обычной» суммы в 3028 грн. А согласно закону о прокуратуре оклады в САП привязаны к окладу руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ).

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время собеседований с кандидатами на председателя НАПК из числа работников НАПК выяснилось, что их зарплаты даже на уровне аппарата составляют 100 тысяч гривен и более.

Таким образом, обычный прокурор окружной прокуратуры имеет не меньше обязанностей, но может получать зарплату вдвое ниже той, которую имеют другие органы.

Одно из предложений, которое звучит уже несколько лет – устранить это разнобой с разнообразными прожиточными минимумами для прокуроров, судей, чиновников, отвязав их зарплаты и вознаграждение от размера прожиточного минимума.

Напомним, 25 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

Также мы писали, что 30 октября Верховная Рада приняла закон, которые вдвое повысила зарплату в Счетной палате.

Автор: Наталя Мамченко

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