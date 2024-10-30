Около 350 тысяч грн в месяц: Верховная Рада вдвое повысила зарплату в Счетной палате, новый состав которой будут выбирать международные эксперты

Новый закон о реформе Счетной палаты, который является требованием МВФ, почти вдвое повысил должностные оклады в Счетной палате.

Источник фото: Верховная Рада Украины

По действующему закону должностной оклад председателя Счетной палаты составляет 30 прожиточных минимумов, заместителя председателя Счетной палаты – 27 прожиточных минимумов, другого члена Счетной палаты – 25 прожиточных минимумов. То есть, если считать «голый» оклад председателя Счетной палаты, исходя из прожиточного минимума в 3028 грн, то он должен составлять 90 840 грн.

Впрочем, по данным дашборда Минфина, в июне 2024 года фактическая средняя зарплата руководства Счетной палаты составила 238 тысяч гривен, в августе – 206 тысяч, в сентябре – 205 тысяч гривен.

30 октября Верховная Рада приняла закон о реформе Счетной палаты (законопроект 10044-д), предусмотрев, что ее новый состав будут выбирать с решающим голосом иностранных экспертов.

При этом было решено почти вдвое повысить оклады в Счетной палате. Так, должностной оклад председателя Счетной палаты уже будет составлять не 30 прожиточных минимумов, как сейчас, а 55. К тому же за местонахождение в Киеве будет применен коэффициент в 1,2. То есть, если считать прогнозируемый в 2025 году «общий» прожиточный минимум в 3028 грн, «голый» оклад руководителя СП с учетом «столичного» коэффициента должен составлять 199 848 грн.

Кроме того, новый закон предусматривает разные виды доплат.

Так, согласно принятому в целом законопроекту 10044-д, заработная плата членов Счетной палаты, секретаря Счетной палаты, его заместителя, государственных аудиторов и советников членов Счетной палаты состоит из:

должностного оклада;

доплаты за выслугу лет;

доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 процентов должностного оклада).

Устанавливаются следующие должностные оклады работников Счетной палаты в соответствии с размером прожиточного минимума, установленным для трудоспособных лиц на 1 января календарного года:

Председатель Счетной палаты – 55 (т.е. 166,5 тысяч грн, если исходить из ПМ в 3028 грн без учета коэффициента 1,2 за нахождение в столице);

заместитель председателя Счетной палаты – 50 (т.е. 151,4 тысячи грн);

другой член Счетной палаты – 48 (т.е. 145,3 тысячи грн);

Секретарь Счетной палаты – 40;

заместитель Секретаря Счетной палаты – 36;

директор департамента аудита, начальник территориального подразделения Счетной палаты – 35;

заместитель директора департамента аудита, заместитель начальника территориального подразделения Счетной палаты – 32;

начальник управления аудита, государственный аудитор І ранга – 30;

государственный аудитор ІІ ранга – 28;

заместитель начальника управления аудита – 27 и т. д.

Кроме того, должностные оклады соответствующих работников Счетной палаты и ее аппарата с местонахождением в Киеве устанавливаются с коэффициентом 1,2.

Также предусмотрено, что работникам Счетной палаты выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет в размере: при наличии стажа работы до 5 лет – 15%, более 5 лет – 20%, более 10 лет – 30%, более пятнадцати лет – 40%, более 20 лет – 50% процентов, более 25 лет – 60%, более 30 лет – 70%, более 35 лет – 80% должностного оклада.

Работникам Счетной палаты выплачивается ежемесячная доплата за работу, предусматривающая доступ к государственной тайне, в размере в зависимости от степени секретности информации: сведения и их носители, имеющие степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно» – 10% должностного оклада; сведения и их носители, имеющие степень секретности «секретно» – 5% должностного оклада.

Таким образом, обычный член Счетной палаты без админдолжности, работающий в столице, получит 174 412 грн должностного оклада, а если имеет стаж более 35 лет, также доплату 116 275 грн, кроме того, он может получить еще премию в размере до 43 603 грн и доплату за работу с гостайной 14,5 тысяч грн. То есть в общей сложности – 348 790 грн в месяц.

К тому же членам Счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней с выплатой денежного пособия в размере среднемесячной заработной платы.

Секретарю Счетной палаты, его заместителю, государственным аудиторам и советникам членов Счетной палаты предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия в размере среднемесячной заработной платы

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство финансов Украины обнародовало данные о зарплатах в государственных органах за сентябрь 2024 года. Топ-5 по зарплате в сентябре 2024 года у руководства госорганов выглядит, по данным Минфина, следующим образом: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 288,4 тысяч грн. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 254,2 тысячи грн. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 236,4 тысячи грн. Министерство культуры и стратегических коммуникаций – 215,1 тысячи грн. Счетная палата – 205 тысяч грн.

Автор: Наталья Мамченко

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