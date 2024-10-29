Средняя зарплата руководства НКРЭКУ составила 288 тысяч грн, НАПК – 254 тысяч грн – дашборд Минфина

Министерство финансов Украины обнародовало данные о зарплатах в государственных органах за сентябрь 2024 года.
Топ-5 по зарплате в сентябре 2024 года у руководства госорганов выглядит, по данным Минфина, следующим образом:
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 288,4 тысяч грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 254,2 тысячи грн
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 236,4 тысячи грн
Министерство культуры и стратегических коммуникаций – 215,1 тысячи грн
Счетная палата – 205 тысяч грн.
Напомним, что в августе 2024 года первое место по уровню средней зарплаты у руководства занимало Национальное агентство по вопросам государственной службы, где она составила 227,8 тысячи гривен. НКРЭКУ была на втором месте с зарплатой в 223,6 тысячи грн.
В июле лидером по зарплате было руководство НАПК с цифрой в 228 тысяч грн.
Автор: Наталя Мамченко
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