Средняя зарплата руководства НКРЭКУ составила 288 тысяч грн, НАПК – 254 тысяч грн – дашборд Минфина

Национальное агентство по предотвращению коррупции заняло второе место с зарплатой у руководства 254,2 тысячи грн за сентябрь 2024 года

Министерство финансов Украины обнародовало данные о зарплатах в государственных органах за сентябрь 2024 года.

Топ-5 по зарплате в сентябре 2024 года у руководства госорганов выглядит, по данным Минфина, следующим образом:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 288,4 тысяч грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – 254,2 тысячи грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 236,4 тысячи грн

Министерство культуры и стратегических коммуникаций – 215,1 тысячи грн

Счетная палата – 205 тысяч грн.

Напомним, что в августе 2024 года первое место по уровню средней зарплаты у руководства занимало Национальное агентство по вопросам государственной службы, где она составила 227,8 тысячи гривен. НКРЭКУ была на втором месте с зарплатой в 223,6 тысячи грн.

В июле лидером по зарплате было руководство НАПК с цифрой в 228 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

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