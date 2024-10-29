Нидерланды инвестируют 400 млн евро в производство украинских беспилотников

Украина и Нидерланды развивают оборонное сотрудничество для усиления безопасности.

Источник фото: Минобороны

Нидерланды будут укреплять оборонное партнерство с Украиной, в частности через финансирование производства современных вооружений. Это обсудили на встрече заместителя министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Сергея Боева и атташе по вопросам обороны Нидерландов полковника Йохханейса Хоппенрейса, сообщает Минобороны.

Главными темами встречи стали воплощение соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного между Украиной и Нидерландами в марте, а также развитие инициатив по производству беспилотников и других оборонных продуктов. Сергей Боев подчеркнул важность голландской поддержки, включая поставки вооружений, финансирование украинского ОПК и стимулирование совместных проектов между оборонными индустриями обеих стран.

Со своей стороны полковник Хоппенрейс подтвердил, что Нидерланды выделят 400 миллионов евро на развитие производства дронов в Украине. Он также подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с другими странами, включая Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию, для усиления общей безопасности.

В конце встречи Сергей Боев вручил полковнику Хоппенрейсу медаль «Крест Почета» от имени Министра обороны Украины, отметив его вклад в укрепление обороноспособности Украины.

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