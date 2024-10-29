Более 200 000 подписчиков отписались от WP после решения не поддерживать кандидатов в президенты США

Американская газета Washington Post потеряла 200 тысяч подписчиков и их число продолжает расти.

Газета Washington Post потеряла более 200 тысяч подписчиков после того, как в издании решили не поддерживать ни одного кандидата на выборах президента США, пишет National Public Radio.

Как сообщает издание, к полудню понедельника более 200 000 человек отменили свои цифровые подписки. Эта цифра составляет около 8% общей платной аудитории издания (2,5 миллиона подписчиков, включая печатную версию), и число отписок продолжает расти.

Главный исполнительный директор и издатель The Washington Post Уилл Льюис объяснил решение не поддерживать кандидатов в нынешней президентской гонке или в предстоящих выборах возвращением к истокам издания, когда газета сохраняла нейтралитет.

Бывший исполнительный редактор Маркус Браучли отметил, что люди не понимают истинных причин решения, принятого без серьезного обсуждения с редакционным советом газеты.

После решения владельца Джеффа Безоса заблокировать поддержку кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах некоторые известные журналисты The Washington Post объявили о своей отставке. В частности, Молли Робертс и Дэвид Хоффман ушли из редакционного совета. Робертс предупредила о последствиях решения сохранять тишину вместо публикации поддержки Харрис. Хоффман, обладатель Пулитцеровской премии, назвал это решение «потерей голоса» газеты.

Владелец издания Джефф Безос опубликовал на сайте разъяснение своего решения. По его словам, газеты должны быть точными, а люди должны верить, что те точные.

«Это горькая пилюля, которую нужно проглотить, но мы не выполняем второе требование. Большинство людей считают, что СМИ пристрастны», — пишет Безос. По его мнению, поддержка одного из кандидатов не влияет на ход гонки, однако «создает чувство предвзятости».

Он также заверил, что газета не консультировалась о своем решении ни с одним кандидатом, в то же время признал, что его приняли позже, чем ему хотелось бы.

«Самого отказа от поддержки кандидатов в президенты недостаточно, чтобы поднять нас очень далеко вверх по шкале доверия, но это значимый шаг в правильном направлении. Мне бы хотелось, чтобы мы внесли изменения раньше, чем мы это сделали, за мгновение дальше выборов и эмоций вокруг них. Это была неадекватная планировка, а не какая-то умышленная стратегия», — сказал Безос.

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