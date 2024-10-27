Газета The Washington Post впервые за 36 лет не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США

Сотрудники редакции уже подготовили статью с поддержкой Камалы Харрис, но ее не опубликовали.

Американская газета The Washington Post заявила, что не будет объявлять о поддержке кого-либо из кандидатов на президентских выборах США ни в этом году, ни в будущем.

Газета впервые за 36 лет не будет объявлять о поддержке одного из кандидатов на президентских выборах в США. Соответствующее решение было принято за 11 дней до голосования.

По данным источников The New York Times, текст с объявлением о поддержке кандидата в президенты Камалы Харрис уже был подготовлен сотрудниками газеты, но не был опубликован.

Собеседники добавляют, что решение не публиковать текст принял сам владелец The Washington Post и основатель Amazon Джефф Безос.

Роберт Каган, давний обозреватель Post и главный редактор отдела общественного мнения, подал в отставку в знак протеста, а группа из 11 обозревателей Washington Post подписали статью, осуждающую это решение.

Генеральный директор газеты Уилл Льюис объявил об этом решении редакции, отметив, что газета возвращается к своим истокам, когда не поддерживала президентских кандидатов. Это решение стало неожиданностью для многих сотрудников, ведь The Washington Post поддерживала оппонентов Дональда Трампа на предыдущих выборах и готовила статью в поддержку Камалы Харрис на выборах этого года.

«The Washington Post не будет оказывать поддержку ни одному кандидату в президенты на этих выборах. Также мы не будем этого делать на предстоящих президентских выборах. Мы возвращаемся к своим истокам и больше не будем поддерживать президентских кандидатов», — написал Льюис в записке для сотрудников.

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