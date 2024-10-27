Газета The Washington Post вперше за 36 років не підтримала жодного з кандидатів у президенти США

Співробітники редакції вже підготували статтю із підтримкою Камали Гарріс, але її не опублікували.

Американська газета The Washington Post заявила, що не буде оголошувати про підтримку когось із кандидатів на президентських виборах США — ані цього року, ані в майбутньому.

Газета вперше за 36 років не буде оголошувати про підтримку когось із кандидатів на президентських виборах у США. Відповідне рішення було ухвалене за 11 днів до голосування.

За даними джерел The New York Times, текст з оголошенням про підтримку кандидатки у президенти Камали Гарріс вже був підготовлений співробітниками газети, але не був опублікований.

Співрозмовники додають, що рішення не публікувати текст прийняв сам власник The Washington Post і засновник Amazon Джефф Безос.

Роберт Каган, давній оглядач Post і головний редактор відділу громадської думки, подав у відставку на знак протесту, а група з 11 оглядачів Washington Post підписали статтю, яка засуджує це рішення.

Генеральний директор газети Вілл Льюїс оголосив про це рішення редакції, зазначивши, що газета повертається до своїх витоків, коли не підтримувала президентських кандидатів. Це рішення стало несподіванкою для багатьох співробітників, адже The Washington Post підтримувала опонентів Дональда Трампа на попередніх виборах і готувала статтю на підтримку Камали Гарріс на цьогорічні вибори.

«The Washington Post не надаватиме підтримку жодному кандидату в президенти на цих виборах. Також ми не робитимемо цього на майбутніх президентських виборах. Ми повертаємося до своїх витоків і більше не будемо підтримувати президентських кандидатів», — написав пан Льюїс у записці для співробітників.

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