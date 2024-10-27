1000 гривень кожному українцю — куди надійдуть кошти та як їх можна буде витратити

У Мінекономіки розповіли, як отримати «тисячу від Зеленського».

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев розповів, як отримати 1000 гривень в рамках програми єПідтримка, про які напередодні оголосив Президент Володимир Зеленський.

«Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію», – пояснив Соболев в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що витратити ці кошти можна буде на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книг та інші послуги.

За його словами, це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

«Ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ», – зауважив перший заступник міністра.

Водночас він додав, що на дітей так само можна буде оформити виплату.

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