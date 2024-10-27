Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

1000 гривень кожному українцю — куди надійдуть кошти та як їх можна буде витратити

08:14, 27 жовтня 2024
У Мінекономіки розповіли, як отримати «тисячу від Зеленського».
1000 гривень кожному українцю — куди надійдуть кошти та як їх можна буде витратити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев розповів, як отримати 1000 гривень в рамках програми єПідтримка, про які напередодні оголосив Президент Володимир Зеленський.

«Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію», – пояснив Соболев в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що витратити ці кошти можна буде на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книг та інші послуги.

За його словами, це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

«Ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ», – зауважив перший заступник міністра.

Водночас він додав, що на дітей так само можна буде оформити виплату.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На керівні посади в поліції будуть призначати за конкурсом з перевіркою доброчесності – Кабмін схвалив законопроект

Законопроект Кабміну передбачає, що призначати керівників в поліції будуть під час конкурсу з перевіркою на доброчесність.

Державна судова адміністрація остаточно програла судовий процес проти Ради суддів України

Верховний Суд вказав, що РСУ не перевищувала своїх повноважень і мала право на звернення із заявою щодо дій або бездіяльності ДСА.

Спеціальна перевірка наразі може бути завершена тільки стосовно трьох кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя

У Раді правосуддя повідомили про проблеми зі спеціальними перевірками кандидатів на посади членів ВРП по квоті З’їзду суддів.

В Єврокомісії вирішили прив’язати розподіл коштів між країнами ЄС до політичних та економічних реформ – план Урсули фон дер Ляєн натрапив на критику

Зміна чинних правил полягає в тому, що країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель.

До Ради внесли законопроект про можливість звільнитися з військової служби мобілізованим чоловікам до 25 років

Обмежено придатним чоловікам до 25 років, яких внаслідок колізій у законодавстві змогли мобілізувати, пропонують дати дозвіл звільнитися з військової служби.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду