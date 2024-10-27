Графік роботи співробітника при дистанційній роботі треба зазначити в трудовому договорі.

Державна служба з питань праці пояснює, який режим роботи встановлюється працівнику при дистанційній роботі.

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі.

Таким чином, режим роботи працівника при дистанційній роботі має бути обумовлений у трудовому договорі (наказі).

Раніше ми писали, чи має право на відпустку за ненормований робочий день працівник, який працює дистанційно.

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