График работы сотрудника при дистанционной работе следует указать в трудовом договоре.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какой режим работы устанавливается работнику при дистанционной работе.

При дистанционной (надомной) работе работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, на них не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено трудовым договором.

Таким образом, режим работы работника при дистанционной работе должен быть оговорен в трудовом договоре (приказе).

Ранее мы писали, имеет ли право на отпуск за ненормированный рабочий день работник, работающий дистанционно.

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