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Имеет ли право на отпуск за ненормированный рабочий день работник, работающий дистанционно

22:00, 10 октября 2024
Если работнику предусмотрено предоставление ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда, он будет иметь право на такой отпуск, даже если работа будет выполняться дистанционно.
Имеет ли право на отпуск за ненормированный рабочий день работник, работающий дистанционно
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, имеет ли право на ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день сотрудник, работающий дистанционно.

Согласно части первой статьи 60-2 КЗоТ дистанционная работа — это форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории работодателя, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Согласно части четвертой статьи 60-2 КЗоТ в случае введения дистанционной работы работник самостоятельно определяет рабочее место и несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда на нем.

Согласно части пятой статьи 60-2 КЗоТ при дистанционной работе работник распределяет рабочее время по своему усмотрению, на него не распространяются ПВТР, если иное не определено трудовым договором. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать нормы, предусмотренные статьями 50 и 51 КЗоТ. То есть, обязанность по соблюдению общей продолжительности рабочего времени возлагается на самого работника.

Дистанционная работа, как и работа при гибком режиме рабочего времени, не влечет каких-либо ограничений объема трудовых прав работников (часть одиннадцатая статьи 60 КЗоТ).

Следовательно, если работнику, работающему на определенной должности (по определенной профессии), коллективному или трудовому договору предусмотрено предоставление ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда (в частности, за ненормированный рабочий день), он будет иметь право на такой отпуск, даже если работа будет выполняться дистанционно (дома).

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