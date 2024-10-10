КСУ рассматривает дело о возмещении расходов, связанных с денежным обеспечением, за обучение в вузах, осуществляющих подготовку полицейских

КСУ проверяет конституционность предписаний по возмещению расходов на обучение в вузах со спецусловиями обучения, которые подготавливают полицейских.

Большая палата Конституционного Суда Украины 10 октября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционному представлению Верховного Суда о конституционности отдельного положения абзаца второго пункта 3 Порядка возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях , осуществляющих подготовку полицейских, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2017 г. № 261.

Під час пленарного засідання Суд заслухав інформацію судді-доповідача у справі Ольги Совгирі щодо змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі.

За її словами, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність положенням частин першої, четвертої статті 43 Конституції України положення пункту 3 Порядку, у частині відшкодування витрат на грошове забезпечення як витрат, пов’язаних з утриманням особи у вищому навчальному закладі в разі настання обставин, визначених частиною четвертою статті 74 Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580–VIII (далі – Закон).

Згідно з частиною четвертою статті 74 Закону «особи, які навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, а також поліцейські, звільнені зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

Абзацом другим пункту 3 Порядку визначено, що відшкодування здійснюють у розмірі витрат, пов’язаних із «грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням».

Ольга Совгиря повідомила, що зі змісту конституційного подання та долучених до нього матеріалів убачається таке.

Кіровоградський окружний адміністративний суд, розглянувши справу про відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням особи у вищому навчальному закладі, дійшов висновку, що «грошове забезпечення є оплатою праці», а «вимога про повернення коштів, які сплачені за виконану роботу, посягає на конституційне право людини на заробітну плату (заробляти на життя)». За наслідками розгляду цієї справи суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду звернувся до Верховного Суду для вирішення питання внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності положень пункту 3 Порядку.

Розглянувши вказане звернення, Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності окремого положення абзацу другого пункту 3 Порядку.

У зазначеному конституційному поданні Верховний Суд стверджує, що оспорюване окреме положення абзацу другого пункту 3 Порядку суперечить «принципу відплатності праці» та положенням частин першої, четвертої статті 43 Конституції України, згідно з якими «кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується»; «кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом».

Суддя-доповідач також поінформувала, що для забезпечення повного та всебічного розгляду справи було надіслано запити з проханням висловити позицію щодо питань, порушених у конституційному поданні Верховного Суду, до органів державної влади, наукових установ та закладів вищої освіти, зокрема тих, які входять до структури Міністерства внутрішніх справ України, а також до члена Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. Зміст отриманих відповідей буде досліджено на закритій частині пленарного засідання Великої палати.

Суд дослідив матеріали цієї справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі.

На пленарному засіданні Великої палати були присутні представник суб’єкта права на конституційне подання, начальник управління аналітичної та правової роботи Касаційного адміністративного суду департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду Юрій Пивовар, представник Президента України у Конституційному Суді України Сергій Дембовський, представник Міністерства внутрішніх справ України – директор Департаменту юридичного забезпечення Денис Горбась.

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