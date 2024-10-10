Румыния расширила список украинских товаров, для импорта которых необходима лицензия

Румынское правительство решило добавить яйца и мясо птицы в список продуктов, которые могут быть импортированы из Украины только при наличии лицензии.

Румыния дополнила список импортных украинских товаров, нуждающихся в лицензии на ввоз. В частности, в список добавили яйца и мясо птицы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу.

«Румынские птицеводы столкнулись с реальной проблемой из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины по демпинговым ценам, намного ниже себестоимости производства, которую имеют наши фермеры. Поэтому мы дополнили список продуктов, которые можно импортировать из Украины только на основании лицензии на импорт, яйцами и мясом птицы», – указал министр.

По его словам, эта мера была принята после обсуждения с ассоциациями.

Барбу отметил, что Румыния, в отличие от Украины, является страной-членом ЕС, а значит, должна выполнять определенные условия, которые влекут более высокие расходы.

«Расходы, конечно, на 30% выше, чем в Украине, потому что у них нет условий Европейского Союза. И мы приняли это решение. Но мы не приняли решение о запрете, мы приняли решение о лицензировании этих продуктов», – заявил он.

Румынский министр также сообщил, что меры поддержки, оказанные фермерам в этом году, составили более 5 млрд евро.

Меры были приняты в условиях кризиса, вызванного агрессией рфпротив Украины, и направлены на поддержку инвестиций в сельское хозяйство, орошение и борьбу с опасными явлениями.

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