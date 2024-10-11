Помогали мужчинам уклоняться от мобилизации — в Кривом Роге будут судить военного и его сообщника

Злоумышленники брали за свои услуги по 10 000 долларов с человека.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении начальника группы логистики одной из воинских частей и жителя Кривого Рога по факту получения неправомерной выгоды для себя, за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды, по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, 53-летний военнослужащий вместе с жителем Кривого Рога, имея влияние на должностных лиц военно-врачебной комиссии, помогали военнообязанным гражданам получать законные основания для уклонения от мобилизации и исключения из военного учета по состоянию здоровья. За «помощь» брали по 10 000 долларов с человека.

В начале июля 2024 года обвиняемые пообещали «помочь» военнообязанному криворожанину.

При получении оговоренной суммы средств обвиняемых задержали.

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