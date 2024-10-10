Практика судов
  1. В Украине

В Киеве мужчина бросил с высоты на асфальт собаку соседки - суд объявил приговор

15:01, 10 октября 2024
Обвиняемый признал вину и компенсировал лечение животного.
В Киеве мужчина бросил с высоты на асфальт собаку соседки - суд объявил приговор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве суд объявил приговор 39-летнему мужчине, бросившему о землю собаку. Обвиняемый признал вину и компенсировал лечение животного. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Доказано, что в Днепровском районе столицы мужчина увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял и бросил с высоты на асфальт. Его спутница пыталась остановить издевательство над животным, но это ему не удалось.

Травмированная собака по прозвищу Пуля сбежала и владелице удалось найти ее только на следующий день. Тогда же пса показали ветеринару, который диагностировал у нее травмы гортани и ребер. В мае мужчине сообщили о подозрении.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что собака «попала ему под горячую руку», поскольку раньше его родные поссорились с хозяйкой Пули, поэтому мужчина был взбешен. Также он согласился оплатить лечение животного.

Учитывая эти обстоятельства, суд признал обвиняемого виновным в жестоком обращении с собакой и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Ранее мы писали, что Киевская прокуратура сообщила о подозрении мужчине, ударившему пуделя в Печерском районе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор не сможет менять обвинение с уголовного проступка на преступление любой тяжести во время судебного разбирательства – приняты изменения в УПК

Верховная Рада внесла изменения в статью 338 Уголовного процессуального кодекса, регулирующую порядок изменения обвинения в суде.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Вместо заключения экспертов по уголовным делам будут справки и «другие документы» специалистов – парламент принял закон

Верховная Рада приравняла справки, выводы и «другие документы» специалистов к доказательствам по уголовным делам – как будут «ускорять» расследование.

При голосовании за повышение налогов была провалена правка об определении, кто и как является плательщиком военного сбора, что ломает логику закона

Поправка, которая предусматривала, кто является плательщиком военного сбора и что является объектом налогообложения, была провалена в пленарном зале, что ставит под сомнение финальную редакцию проекта о повышении налогов.

Иностранцев смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ – Рада приняла закон

Сотрудником разведывательного органа сможет быть лицо, имеющее гражданство иностранного государства или лицо без гражданства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області