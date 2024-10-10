В Киеве мужчина бросил с высоты на асфальт собаку соседки - суд объявил приговор

Обвиняемый признал вину и компенсировал лечение животного.

В Киеве суд объявил приговор 39-летнему мужчине, бросившему о землю собаку. Обвиняемый признал вину и компенсировал лечение животного. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Доказано, что в Днепровском районе столицы мужчина увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял и бросил с высоты на асфальт. Его спутница пыталась остановить издевательство над животным, но это ему не удалось.

Травмированная собака по прозвищу Пуля сбежала и владелице удалось найти ее только на следующий день. Тогда же пса показали ветеринару, который диагностировал у нее травмы гортани и ребер. В мае мужчине сообщили о подозрении.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что собака «попала ему под горячую руку», поскольку раньше его родные поссорились с хозяйкой Пули, поэтому мужчина был взбешен. Также он согласился оплатить лечение животного.

Учитывая эти обстоятельства, суд признал обвиняемого виновным в жестоком обращении с собакой и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Ранее мы писали, что Киевская прокуратура сообщила о подозрении мужчине, ударившему пуделя в Печерском районе.

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