Київська прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який вдарив пуделя в Печерському районі

В поштовому відділенні Києва чоловік вдарив ногою пуделя за те, що той ластився до нього.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

В одному з поштових відділень на Печерську чоловік вдарив ногою пуделя. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури 51-річному киянину оголосили підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачено покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомила Київська міська прокуратура, киянин перебував у приміщенні, де також була жінка з собакою породи пудель. Тварина, граючись, ластилася до чоловіка, що його роздратувало. Коли жінка з пуделем вийшла на вулицю, чоловік пішов за ними та вдарив собаку ногою, через травму тварина не могла підвестись.

Власниця відвезла пуделя на ім'я «Падді» до ветеринарної клініки, де у нього діагностували забої, і тварина потребує тривалого лікування.

Джерело фото та відео: Київська міська прокуратура

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