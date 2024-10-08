Киевская прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который ударил пуделя в Печерском районе

В почтовом отделении Киева мужчина ударил ногой пуделя за то, что тот ластился к нему

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В одном из почтовых отделений на Печерске мужчина ударил ногой пуделя. Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры 51-летнему киевлянину объявили подозрение по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, киевлянин находился в помещении, где также была женщина с собакой породы пудель. Животное, играя, ластилось к мужчине, что его раздражало. Когда женщина с пуделем вышла на улицу, мужчина пошел за ними и ударил собаку ногой, из-за травмы животное не могло встать.

Владелица отвезла пуделя по имени «Падди» в ветеринарную клинику, где у него диагностировали ушибы, и животное нуждается в длительном лечении.

Источник фото и видео: Киевская городская прокуратура

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