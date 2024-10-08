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Рада в целом приняла законопроект об основных принципах государственной климатической политики

13:28, 8 октября 2024
Это был один из маяков за Ukraine Facility Plan.
Рада в целом приняла законопроект об основных принципах государственной климатической политики
Источник фото: Freepik
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Верховная Рада приняла евроинтеграционный законопроект №11310 об основных принципах государственной климатической политики. Законопроект поддержали 284 депутата.

Это был один из маяков за Ukraine Facility Plan – программы финансовой помощи Украине от ЕС на €50 миллиардов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Комитет по экологической политике и природопользованию повторно рассмотрел законопроект 11310 об основных принципах государственной климатической политики и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении и в целом как Закон.

«Законопроект №11310 – основа для развития архитектуры Украины. Он дает старт следующим законопроектам, которые позволят в полной мере реализовать стратегические цели, стать более близкими к климатической нейтральности и приблизить наше законодательство к европейскому. К тому же, это важная ступенька к получению Украиной финансирования по программе Ukraine Facility», – отметил глава Минокружения Руслан Стрелец.

По его словам, климатическая политика – это маркер цивилизованности государства. Европейские государства имеют многолетний опыт ее внедрения. Украина пока еще в начале этого важного пути.

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