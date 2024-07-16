Украина внедряет новую климатическую политику по нормам ЕС: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект законопроект об основных принципах государственной климатической политики.

Во вторник, 16 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект законопроект об основных принципах государственной климатической политики №11310.

Принять за основу в первом чтении рамочный климатический законопроект, разработанный Минокружением, рекомендовали в парламентском Комитете по вопросам экологической политики и природопользования.

архитектуры Украины. Он дает старт следующим законопроектам, которые позволят в полной мере реализовать стратегические цели, стать более близкими к климатической нейтральности и приблизить наше законодательство к европейскому. К тому же, это важная ступенька к получению Украиной финансирования по программе Ukraine Facility», – отметил Министр Руслан Стрелец.

По его словам, климатическая политика – это маркер цивилизованности государства. Европейские государства имеют многолетний опыт ее внедрения. Украина пока еще в начале этого важного пути.

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