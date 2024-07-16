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Україна впроваджує нову кліматичну політику за нормами ЄС: Рада зробила перший крок

15:21, 16 липня 2024
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про основні засади державної кліматичної політики.
Україна впроваджує нову кліматичну політику за нормами ЄС: Рада зробила перший крок
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У вівторок, 16 липня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11310 про основні засади державної кліматичної політики, розроблений для наближення українського кліматичного законодавства до права ЄС.

Прийняти за основу в першому читанні рамковий кліматичний законопроєкт, розроблений Міндовкіллям, рекомендували у парламентському Комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

«Законопроєкт №11310 – основа для розбудови кліматичної архітектури України. Він дає старт наступним законопроєктам, які дозволять повною мірою реалізувати стратегічні цілі, стати ближчими до кліматичної нейтральності та наблизити наше законодавство до європейського. До того ж це важлива сходинка до отримання Україною фінансування за програмою Ukraine Facility», – зазначив Міністр Руслан Стрілець.

За його словами, кліматична політика – це маркер цивілізованості держави. Європейські держави мають багаторічний досвід її запровадження. Україна поки що на початку цього важливого шляху. 

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