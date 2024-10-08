Рада в цілому прийняла законопроєкт про основні засади державної кліматичної політики

Це був один з маяків за Ukraine Facility Plan.

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Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроєкт № 11310 про основні засади державної кліматичної політики. Законопроєкт підтримали 284 депутати.

Це був один з маяків за Ukraine Facility Plan — програми фінансової допомоги Україні від ЄС на €50 мільярдів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Комітет з питань екологічної політики та природокористування повторно розглянув законопроєкт 11310 про основні засади державної кліматичної політики та рекомендував Верховній Раді прийняти його у другому читанні та в цілому як Закон.

«Законопроєкт №11310 – основа для розбудови кліматичної архітектури України. Він дає старт наступним законопроєктам, які дозволять повною мірою реалізувати стратегічні цілі, стати ближчими до кліматичної нейтральності та наблизити наше законодавство до європейського. До того ж це важлива сходинка до отримання Україною фінансування за програмою Ukraine Facility», – зазначив очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.

За його словами, кліматична політика – це маркер цивілізованості держави. Європейські держави мають багаторічний досвід її запровадження. Україна поки що на початку цього важливого шляху

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