Практика судів
  1. У світі

Нобелівську премію з фізики отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за прорив у галузі ШІ

13:08, 8 жовтня 2024
Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон удостоєні Нобелівської премії з фізики 2024 року.
Нобелівську премію з фізики отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за прорив у галузі ШІ
Фото: x.com/NobelPrize
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нобелівську премію з фізики присудили Джону Хопфілду та Джеффрі Хінтону за новаторські дослідження в галузі штучних нейронних мереж, які відіграли ключову роль у розвитку машинного навчання та штучного інтелекту. Про це повідомили на сторінці премії у соцмережі Х.

«Шведська королівська академія наук прийняла рішення присудити Нобелівську премію з фізики у 2024 році Джону Хопфілду та Джеффрі Хінтону «за фундаментальні відкриття та винаходи, що забезпечують машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж», – йдеться у повідомленні.

Їхні роботи допомогли закласти основу для глибокого навчання, яке використовується в таких технологіях, як розпізнавання образів та опрацювання природної мови.

Хопфілд запропонував модель штучних нейронних мереж, відому як модель Хопфілда, яка показала, як нейронні мережі можуть використовуватися для зберігання та обробки інформації, ґрунтуючись на фізиці колективної поведінки. Ця модель також пов'язана з асоціативною пам'яттю та оптимізацією. Важливим відкриттям у його дослідженнях стало застосування принципів термодинаміки до нейронних мереж, що згодом використовувалося для більш ефективних обчислювальних моделей.

Джеффрі Хінтон, один із творців так званої «машини Больцмана», зробив значний внесок у розвиток глибокого навчання. Він запропонував методи навчання нейронних мереж з використанням зворотного розповсюдження помилки, що дало потужний поштовх у створенні сучасних систем штучного інтелекту, включаючи технології розпізнавання зображень та мовлення.

Роботи обох учених стали основою нових проривів у сфері AI.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі звернення стягнення як на предмет застави

Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу.

Склади злочинів будуть визначатися не лише Кримінальним кодексом – Верховна Рада розгляне зміни

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Кабмін звільнив Тараса Шевченка з посади заступника міністра культури та інформполітики

Тараса Шевченка звільнено з посади заступника міністра культури та інформполітики.

Верховний Суд висловився стосовно дезертирства військовослужбовця, який проходив службу за контрактом

У касаційній скарзі захисник посилається на те, що в діях засудженого відсутні ознаки дезертирства, адже він отримав наказ від керівника про знищення причетності до війська та повернення до цивільного життя, і такий наказ отримали інші військовослужбовці загону засудженого, внаслідок чого вся рота не з’явилась на місце несення служби.

Тестування в апеляційні суди – результати за 7 жовтня

Не набрали прохідний бал 7 кандидатів, а ще 4 не з’явилися.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя