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Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за прорыв в области ИИ

13:08, 8 октября 2024
Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон удостоены Нобелевской премии по физике 2024 года.
Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за прорыв в области ИИ
Фото: x.com/NobelPrize
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Нобелевскую премию по физике присудили Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за новаторские исследования в области искусственных нейронных сетей, которые сыграли ключевую роль в развитии машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом сообщили на странице премии в соцсети Х.

«Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике в 2024 году Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону «за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей», – говорится в сообщении.

Их работы помогли заложить основу для глубокого обучения, которое используется в таких технологиях, как распознавание образов и обработка естественного языка.

Хопфилд предложил модель искусственных нейронных сетей, известную как модель Хопфилда, которая показала, как нейронные сети могут использоваться для хранения и обработки информации, основываясь на физике коллективного поведения. Эта модель также связана с ассоциативной памятью и оптимизацией. Важным открытием в его исследованиях стало применение принципов термодинамики к нейронным сетям, что впоследствии использовалось для создания более эффективных вычислительных моделей.

Джеффри Хинтон, один из создателей так называемой «машины Больцмана», сделал значительный вклад в развитие глубокого обучения. Он предложил методы обучения нейронных сетей с использованием обратного распространения ошибки, что дало мощный толчок в создании современных систем искусственного интеллекта, включая технологии распознавания изображений и речи.

Работы обоих ученых стали основой для новых прорывов в области AI.

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