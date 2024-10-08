Составы преступлений будут определяться не только Уголовным кодексом – Верховная Рада рассмотрит изменения

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту одобрить два законопроекта – об уголовной ответственности за международные преступления 11538 и соответственно о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в связи с принятием Закона «Об уголовной ответственности за международные преступления» 11539.
В частности, если в УК определено, что основанием уголовной ответственности является совершение лицом общественно опасного деяния, которое содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом, то депутаты в законопроекте 11539 предлагают, чтобы составы определялись не только в УК, а в целом – в «законодательством Украины об уголовной ответственности».
Как указывают депутаты, Украина ратифицировала Римский статут, в то же время Уголовный кодекс далеко не в полной мере согласовывается с соответствующими предписаниями Римского статута.
Без сроков давности
Следовательно, новый закон «Об уголовной ответственности за международные преступления» фактически будет выступать как специальный по общим предписаниям УК. Так, в отдельном законе будет:
Имплементация предписаний Римского статута не путем внесения изменений в Уголовный кодекс, а путем принятия отдельного закона, действующего наряду с Уголовным кодексом, обусловлена следующими аргументами авторов проекта:
От 20 до 30 лет
В частности, авторы предлагают установить в отдельном законе (статья 28) ответственность командира (начальника) за международные преступления подчиненных.
Так, непринятие военным командиром или лицом, которое фактически действует как военный командир, знавшим или при сложившихся обстоятельствах, который должен был знать, что военные силы совершили или намеревались совершить преступление, предусмотренное статьями раздела II настоящего Закона, в результате его неспособности осуществлять надлежащее контроль над такими силами, всех необходимых и разумных мер в пределах своих полномочий для:
карается лишением свободы на срок от 20 до 30 лет.
Неприятие начальником, который знал или сознательно предполагал, что подчиненный совершил или намеревался совершить преступление, предусмотренное статьями раздела II настоящего Закона, в результате его неспособности осуществлять надлежащий контроль над таким подчиненным, всех необходимых и разумных мер в пределах своих полномочий для:
карается лишением свободы на срок от 20 до 30 лет.
Также будет отдельно введена ответственность за оправдание или отрицание геноцида или распространение материалов об этом. Это будет караться лишением свободы сроком до 20 лет. Аналогично 20 годами лишения свободы будет караться распространение или публичное использование материалов с призывами к агрессивной войне или разрешению военного конфликта, отрицание ведения агрессивной войны или оправдание ее или восхваление или превозношение государства-агрессора или его представителя.
Отдельно предлагается установить состав военного преступления «в форме серьезного нарушения норм международного гуманитарного права в связи с международным вооруженным конфликтом». В соответствии с новой статьей, в отдельном законе предусмотрено следующее.
Умышленное серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, применяемых в международных вооруженных конфликтах, а именно:
карается лишением свободы сроком до 20 лет.
В статье 25 предлагается установить, что умышленное серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, применяемых как в международных вооруженных конфликтах, так и в вооруженных конфликтах немеждународного характера, в частности посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбления, унижения другого человека, находящегося под защитой международного гуманитарного права, или совершение в отношении него или в отношении умершего человека другого деяния, которое с учетом культурной принадлежности потерпевшего причинило вред человеческому достоинству, завладение чужим имуществом в городе или другом населенном пункте, если это не было вызвано военной необходимостью, завладение ценностью, находящейся под защитой международного гуманитарного права, направление нападения на ценность, которая находится под защитой международного гуманитарного права, совершение акта вандализма по ценности, находящейся под защитой международного гуманитарного права и т. д. карается лишением свободы сроком от 20 до 30 лет.
Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», командиры будут нести ответственность за преступления подчиненных, подпадающих под определенные статьи Уголовного кодекса. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сообщил, что соответствующий законопроект 11484 года рекомендован принять во втором чтении как закон.
Автор: Наталя Мамченко
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