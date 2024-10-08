В Киевской области будут судить главу МСЭК, который выписывал «группы инвалидности» уклонистам

Медицинские выводы с фиктивными диагнозами давали мужчинам мобилизационного возраста законные основания для выезда за границу.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Киевской области перед судом предстанет глава межрайонной МСЭК, способствовавший гражданам в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Достоверно зная об отсутствии объективных оснований для получения мужчинами призывной группы инвалидности, должностное лицо вносило в официальные документы фиктивные данные по заболеваниям.

«На их основании комиссия принимала решение о предоставлении лицам группы инвалидности. Это послужило основанием для отсрочки от мобилизации и последующего выезда за границу», - сообщили в полиции.

Во время обысков у главы МСЭК правоохранители изъяли более 25 000 долларов, 1600 евро, копии медицинских документов и т.п. В сентябре этому чиновнику сообщили о подозрении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении председателя межрайонной МСЭК направлен в суд. Ему грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.