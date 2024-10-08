На Київщині судитимуть голову МСЕК, який виписував «групи інвалідності» ухилянтам

Медичні висновки з фіктивними діагнозами надавали чоловікам мобілізаційного віку законні підстави для виїзду за кордон.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Київщині перед судом постане голова міжрайонної МСЕК, який сприяв громадянам в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Достовірно знаючи про відсутність об’єктивних підстав для отримання чоловіками призовного групи інвалідності, посадовець вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань.

«На їх підставі комісія приймала рішення про надання особам групи інвалідності. Це слугувало підставою для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон», - повідомили у поліції.

Під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад 25 000 доларів, 1600 євро, копії медичних документів тощо. У вересні цього посадовцю повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно голови міжрайонної МСЕК скеровано до суду. Йому загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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