Державний оператор тилу пройде сертифікацію на відповідність міжнародному антикорупційному стандарту

Державний оператор тилу розпочинає в жовтні сертифікацію за стандартами ЄС.

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Державний оператор тилу (ДОТ) розпочинає процес сертифікації відповідно до міжнародного стандарту ISO 37001:2016, що регулює систему управління в боротьбі з корупцією. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Цей стандарт є важливим для зміцнення антикорупційної діяльності компанії та забезпечення прозорості в процесах, пов’язаних із підтримкою Збройних сил України. Аудит проводитиме компанія PECB Ukraine за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI), яка фінансується Європейським Союзом і частково – МЗС Данії.

Процес аудиту, що стартує в жовтні 2024 року, проходитиме у два етапи: спершу аудитори перевірять наявну документацію та діючі процеси, а потім оцінять ефективність впровадженої системи управління ризиками.

Після завершення аудиту експертний висновок буде передано до центрального офісу сертифікаційного органу PECB Group Inc. У разі позитивного рішення ДОТ отримає сертифікат відповідності ISO 37001:2016.

«Отримання сертифікації за стандартом ISO 37001:2016 підтвердить, що ми відповідаємо найкращим світовим антикорупційним практикам. Це допоможе нам зміцнити довіру як з боку міжнародних, так і національних партнерів, а також вийти на якісно новий рівень доброчесної взаємодії у процесі забезпечення Збройних Сил», — зазначив Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнсу ДОТ.

Він також підкреслив, що сертифікація підтвердить відповідність ДОТ міжнародним антикорупційним стандартам і сприятиме розвитку доброчесної співпраці з партнерами.

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