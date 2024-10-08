Мокрий сніг і заморозки – українців попередили про похолодання уже на наступному тижні

Синоптикиня попередила, що вже з 13 жовтня очікується поступове похолодання.

Джерело фото: Canva

Погода в Україні вже скоро стане суттєво холоднішою. Поступове похолодання почнеться з 13 жовтня, а от з 17-18 жовтня уже можливі заморозки і подекуди випадання мокрого снігу. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

«Вже з неділі, з 13-го жовтня, очікується поступове похолодання, яке під завершення наступного тижня, з 17-18 жовтня, може посилитися до заморозків та навіть подекуди мокрого снігу», – зазначила вона.

Водночас синоптикиня наголошує, що прогноз орієнтовний і можливе уточнення.

Раніше «Судово-юридична газета» за інформацією фахівців Українського гідрометеорологічного центру писала, яка погода чекає на українців 8 – 11 жовтня.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.