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У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів

12:39, 7 жовтня 2024
Попередній рекорд для 6 жовтня був встановлений ще у 1970 року.
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Джерело фото: Freepik
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У Києві у неділю, 6 жовтня, зафіксували рекордну кількість опадів. За даними спостережень метеостанції, для цього дня у столиці випала рекордна кількість опадів – 30,6 мм.

Як повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, це на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що кліматологи назвали причину масштабних повеней в Європі.

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Київ

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