В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков

Предыдущий рекорд для 6 октября был установлен еще в 1970 году.

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В Киеве в воскресенье, 6 октября, зафиксировали рекордное количество осадков. По данным наблюдений метеостанции, для этого дня в столице выпало рекордное количество осадков – 30,6 мм.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, это на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что климатологи назвали причину масштабных наводнений в Европе.

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