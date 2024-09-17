Практика судов
  1. В мире

Климатологи назвали причину масштабных наводнений в Европе

18:32, 17 сентября 2024
Глобальное потепление вызвало масштабные наводнения в Европе и Африке.
Климатологи назвали причину масштабных наводнений в Европе
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Недавние разрушительные наводнения в Африке и Центральной Европе, унесшие жизни более 15 человек и разрушившие многочисленные здания, стали результатом глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian.

По информации климатологов, такие катастрофические ливни были предсказаны как следствие изменений климата. Джойс Кимутай из Института Грэнтема при Имперском колледже Лондона подтвердила, что интенсивность ливней, которые обрушились на Центральную Европу, является частью ожидаемых последствий глобального потепления.

Климатологи подчеркивают, что горячий воздух способен удерживать больше водяного пара, что увеличивает интенсивность ливней. Соня Сеневиратне из ETH Zürich отметила, что теплые воды Черного и Средиземного морей способствовали повышению испарения, что, в свою очередь, увеличило количество водяного пара в атмосфере. Она добавила, что интенсивность сильных осадков растет на 7% с каждым градусом глобального потепления, что объясняет увеличение дождей на 8% при потеплении на 1,2 градуса.

Согласно данным метеостанций, всплески сентябрьских осадков в Германии, Польше, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии усилились с 1950 года. В Польше наводнения разрушили мост и смыли дома, в Чехии спасатели эвакуировали людей с помощью вертолетов, а в Австрии один пожарный погиб во время спасательных операций. В Вене, где проходит одна из крупнейших европейских конференций по погоде и климату, дождь затопил автомагистраль и заблокировал линии метро.

Эрих Фишер из ETH Zürich высказал ироничный комментарий о том, что на конференции обсуждали физику увеличения интенсивности осадков, а теперь эти регионы, где проходила конференция, затоплены.

Ученые призывают правительства инвестировать в системы раннего оповещения и более устойчивую инфраструктуру, а также уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Фридерике Отто из Института Грэнтема предупредила, что без изменений в глобальной энергетической политике экстремальные погодные явления продолжат усиливаться, делая планету более опасным и дорогим местом для жизни.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены Высшего совета правосудия хотят работать и по истечении срока своих полномочий – до момента пока не изберут новых членов ВСП

В ВСП говорят о необходимости обеспечения институциональной непрерывности работы Высшего совета правосудия.

Полномочия прокурора высшего уровня на отмену постановления о закрытии производства и расчет срока досудебного расследования – позиция ОП КУС ВС

Период с момента принятия прокурором постановления о закрытии уголовного производства, в котором лицо было уведомлено о подозрении, до момента отмены такого постановления прокурором высшего уровня не засчитывается в срок досудебного расследования.

Верховная Рада приняла закон об избрании нового руководства таможни с участием международных экспертов

Верховная Рада приняла в целом закон о проверке таможенников на добродетель и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы.

Минобороны выдаст приказ о запрете мобилизации до 25 лет, пока не принят соответствующий закон – депутаты

Пока Верховная Рада не приняла закон, Минобороны издаст приказ о невозможности мобилизации лиц 18-25 лет, имеющих статус ограниченно годных.

Парламент принял в первом чтении законопроект, разрешающий служить в ГУР иностранцам

Верховная Рада приняла за основу законопроект, по которому на службу в разведку смогут принимать иностранцев.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Висоцька
    Олена Висоцька
    заступник Міністра юстиції України
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді