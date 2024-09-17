Климатологи назвали причину масштабных наводнений в Европе

Глобальное потепление вызвало масштабные наводнения в Европе и Африке.

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Недавние разрушительные наводнения в Африке и Центральной Европе, унесшие жизни более 15 человек и разрушившие многочисленные здания, стали результатом глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian.

По информации климатологов, такие катастрофические ливни были предсказаны как следствие изменений климата. Джойс Кимутай из Института Грэнтема при Имперском колледже Лондона подтвердила, что интенсивность ливней, которые обрушились на Центральную Европу, является частью ожидаемых последствий глобального потепления.

Климатологи подчеркивают, что горячий воздух способен удерживать больше водяного пара, что увеличивает интенсивность ливней. Соня Сеневиратне из ETH Zürich отметила, что теплые воды Черного и Средиземного морей способствовали повышению испарения, что, в свою очередь, увеличило количество водяного пара в атмосфере. Она добавила, что интенсивность сильных осадков растет на 7% с каждым градусом глобального потепления, что объясняет увеличение дождей на 8% при потеплении на 1,2 градуса.

Согласно данным метеостанций, всплески сентябрьских осадков в Германии, Польше, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии усилились с 1950 года. В Польше наводнения разрушили мост и смыли дома, в Чехии спасатели эвакуировали людей с помощью вертолетов, а в Австрии один пожарный погиб во время спасательных операций. В Вене, где проходит одна из крупнейших европейских конференций по погоде и климату, дождь затопил автомагистраль и заблокировал линии метро.

Эрих Фишер из ETH Zürich высказал ироничный комментарий о том, что на конференции обсуждали физику увеличения интенсивности осадков, а теперь эти регионы, где проходила конференция, затоплены.

Ученые призывают правительства инвестировать в системы раннего оповещения и более устойчивую инфраструктуру, а также уменьшить зависимость от ископаемого топлива. Фридерике Отто из Института Грэнтема предупредила, что без изменений в глобальной энергетической политике экстремальные погодные явления продолжат усиливаться, делая планету более опасным и дорогим местом для жизни.

Напомним, что сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленски Нижнесилезского воеводства ушел под воду после того, как из-за наводнения была повреждена дамба на реке Моравка.

В Польше введено чрезвычайное положение из-за наводнения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения.

Мы писали, что Чехию и Австрию накрыли масштабные наводнения.

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