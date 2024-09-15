Украина предложила Польше помощь для борьбы с наводнениями, — Дональд Туск

Украина предложила немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием для борьбы с наводнениями в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина предложила стране помощь с ликвидацией последствий наводнения. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил мне слова солидарности с Польшей», - сообщил глава польского правительства.

Туск отметил, что Шмыгаль предложил немедленно отправить сотню спасателей, оснащенных специальным оборудованием, для борьбы с наводнениями.

«Очень трогательно», – добавил премьер Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше после прорыва дамбы целый город ушел под воду.

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