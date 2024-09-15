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Україна запропонувала Польщі допомогу для боротьби з повенями, — Дональд Туск

21:09, 15 вересня 2024
Україна запропонувала негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями у Польщі.
Україна запропонувала Польщі допомогу для боротьби з повенями, — Дональд Туск
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею», - повідомив глава польського уряду.

Туск зазначив, що Шмигаль запропонував негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

 «Дуже зворушливо», - додав прем'єр Польщі.

Раніше ми писали, що у Польщі після прориву дамби ціле місто пішло під воду.

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