Україна запропонувала Польщі допомогу для боротьби з повенями, — Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
«Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею», - повідомив глава польського уряду.
Туск зазначив, що Шмигаль запропонував негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.
«Дуже зворушливо», - додав прем'єр Польщі.
Раніше ми писали, що у Польщі після прориву дамби ціле місто пішло під воду.
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