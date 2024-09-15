Україна запропонувала Польщі допомогу для боротьби з повенями, — Дональд Туск

Україна запропонувала негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями у Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала країні допомогу з ліквідацією наслідків повені. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею», - повідомив глава польського уряду.

Туск зазначив, що Шмигаль запропонував негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

«Дуже зворушливо», - додав прем'єр Польщі.

Раніше ми писали, що у Польщі після прориву дамби ціле місто пішло під воду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.