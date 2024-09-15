У Польщі після прориву дамби ціле місто пішло під воду, відео

У місті Строне-Шльонські людей евакуюють гелікоптери.

У неділю, 15 вересня, невелике польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду після того, як через повінь було пошкоджено дамбу на річці Моравка, пише TVP Info

Зазначається, що для допомоги в евакуації до міста направили вертоліт Мі-17.

Місцеві жителі публікують відео ситуації в місті.

«Хвиля величезна, ситуація справді драматична, зв’язок із мешканцями міста та прилеглих сіл утруднений, у них немає світла, води та покриття», – каже Вікторія, яка мешкає у Строне-Шльонські.

Раніше ми писали, що Чехію та Австрію накрили масштабні повені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.