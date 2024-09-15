Радослав Сікорський поскаржився на українця, який стриг його у перукарні в Польщі, а не захищав країну

За словами Радослава Сікорського, нинішня політика ЄС щодо надання допомоги чоловікам мобілізаційного віку шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку. Про це він сказав у інтерв’ю «Європейській правді».

«Це просто дивує. Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?», — заявив він.

Також він зазначив, що Польща не виплачує таким працездатним біженцям соціальну допомогу, вони мусять самі себе утримувати та працювати.

«А от у західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули, щоб люди жили там, а не тут?», - сказав Сікорський.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі закликав Європу припинити виплати українцям, які ухиляються від мобілізації.

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