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Радослав Сікорський поскаржився на українця, який стриг його у перукарні в Польщі, а не захищав країну

18:01, 15 вересня 2024
За словами Радослава Сікорського, нинішня політика ЄС щодо надання допомоги чоловікам мобілізаційного віку шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.
Радослав Сікорський поскаржився на українця, який стриг його у перукарні в Польщі, а не захищав країну
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Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України, оскільки пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку. Про це він сказав у інтерв’ю «Європейській правді».

«Це просто дивує. Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?», — заявив він.

Також він зазначив, що Польща не виплачує таким працездатним біженцям соціальну допомогу, вони мусять самі себе утримувати та працювати.

«А от у західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули, щоб люди жили там, а не тут?», - сказав Сікорський.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі закликав Європу припинити виплати українцям, які ухиляються від мобілізації.

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