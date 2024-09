На Землю повернулися космічні туристи місії Polaris Dawn, відео

Екіпаж першої у світі комерційної місії Polaris Dawn від компанії SpaceX, до якої долучилися непрофесійні астронавти, після 5 днів перебування у космосі повернувся на Землю, передає CNN.

Місія увійшла в історію, досягнувши 1400 км висоти — найбільшої висоти, ніж будь-яка людина за 50 років. Вихід у відкритий космос також став першим випадком, коли таку спробу здійснили у межах приватної місії.

Щоб безпечно дістатися додому, капсула Crew Dragon здійснила так званий «скид з орбіти». Потім космічний корабель досяг надзвичайно високої температури — до 1900°C — через тиск і тертя, спричинені зіткненням з повітрям, продовжуючи рух на швидкості приблизно 27 тисяч км на годину.

Згодом Crew Dragon розгорнув парашути, щоб сповільнити зниження. Космічний корабель упав в океан біля узбережжя штату Флорида, о 03:37 15 вересня за місцевим часом.

Splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @rookisaacman , @kiddpoteet , @Gillis_SarahE , @annawmenon pic.twitter.com/nILpMQh2sR

Dragon and the Polaris Dawn crew splash down off the coast of Florida, completing the @PolarisProgram's first human spaceflight mission pic.twitter.com/Sobt66zxnL