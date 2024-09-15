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На Землю повернулися космічні туристи місії Polaris Dawn, відео

17:47, 15 вересня 2024
Космічний корабель упав в океан біля узбережжя штату Флорида.
На Землю повернулися космічні туристи місії Polaris Dawn, відео
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Екіпаж першої у світі комерційної місії Polaris Dawn від компанії SpaceX, до якої долучилися непрофесійні астронавти, після 5 днів перебування у космосі повернувся на Землю, передає CNN.

Місія увійшла в історію, досягнувши 1400 км висоти — найбільшої висоти, ніж будь-яка людина за 50 років. Вихід у відкритий космос також став першим випадком, коли таку спробу здійснили у межах приватної місії.

Щоб безпечно дістатися додому, капсула Crew Dragon здійснила так званий «скид з орбіти». Потім космічний корабель досяг надзвичайно високої температури — до 1900°C — через тиск і тертя, спричинені зіткненням з повітрям, продовжуючи рух на швидкості приблизно 27 тисяч км на годину.

Згодом Crew Dragon розгорнув парашути, щоб сповільнити зниження. Космічний корабель упав в океан біля узбережжя штату Флорида, о 03:37 15 вересня за місцевим часом.

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