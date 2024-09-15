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Радослав Сикорский пожаловался на украинца, который стриг его в парикмахерской в Польше, а не защищал страну

18:01, 15 сентября 2024
По словам Радослава Сикорского, нынешняя политика ЕС по оказанию помощи мужчинам мобилизационного возраста вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.
Радослав Сикорский пожаловался на украинца, который стриг его в парикмахерской в Польше, а не защищал страну
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, поскольку предлагает экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

«Это просто удивляет. Я хожу в Варшаве в парикмахерскую, и меня стрижет украинский парикмахер молодого возраста. Я спрашиваю: а что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?», — заявил он.

Также он отметил, что Польша не выплачивает таким трудоспособным беженцам социальную помощь, они должны сами себя удерживать и работать.

«А вот в западной Европе правительства более щедры. Но у меня есть вопрос: нормально ли создавать финансовые стимулы, чтобы люди жили там, а не здесь?», - сказал Сикорский.

Ранее глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, которые уклоняются от мобилизации.

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