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Чехія бореться з наймасштабнішою повінню за останні десятиліття – оголошено стан небезпеки

14:11, 15 вересня 2024
Повінь у Чехії може перевершити катастрофу 1997 року, – Міністр внутрішніх справ.
Чехія бореться з наймасштабнішою повінню за останні десятиліття – оголошено стан небезпеки
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Надзвичайні служби Чехії повністю мобілізовані для боротьби з найбільшою повінню за останні десятиліття. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан на брифінгу після засідання кризового штабу заявив, що ситуація залишається критичною, і опади продовжуються.

«Не можемо представити оптимістичний сценарій… Дощ триває», – сказав Ракушан.

Стан небезпеки оголошено у Моравсько-Сілезькому та Оломоуцькому краях, де сильні дощі не припиняються вже три дні. У кількох регіонах триває евакуація населення до тимчасових притулків.

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту (ČHMÚ), у багатьох районах Чехії вже випало близько 80% прогнозованих опадів. Особливо складна ситуація в містах Єсенік та інших населених пунктах на річці Бела. До ліквідації наслідків катастрофи залучено армію.

Міністр також порівняв ситуацію в Оломоуцькому краї з руйнівною повінню 1997 року, зазначивши, що вона може бути навіть гіршою. Поліція направила десятки правоохоронців із інших регіонів для підтримки в зонах лиха.

Повінь також залишила без електрики 260 тисяч домогосподарств. В Остраві та її околицях залізнична інфраструктура зазнала збитків на сотні мільйонів крон.

Наразі жителів районів Опава, Крнов, Фрідлант і Єсеніце попереджають про сильні опади та можливі розливи річок. Зокрема, рівень води в річці Одра може досягти критичного максимуму в понеділок, коли через Богумін протікатиме до 1820 кубічних метрів води на секунду.

Центральна протипаводкова комісія закликала губернаторів регіонів оголосити загрозливий стан відповідно до кризового законодавства. Мешканцям рекомендовано бути готовими до евакуації.

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